Вермеєр і Рембрандт: у Нідерландах показали першу в світі експозицію у форматі гігапіксель

Королівська галерея Мауріцгейс, що в нідерландській Гаазі, стала першим у світі музеєм, експозицію якого було повністю оцифровано у форматі гігапіксель.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Тож, шедеврами Яна Вермеєра, Рембрандта ван Рейна, Яна Стіна та інших відомих художників тепер можна насолодитися в деталях, у гарній якості роздивитися до найменших дрібниць збільшуючи зображення. Така можливість стане в нагоді не лише для справжніх поціновувачів мистецтва, а й художників, які тепер мають змогу роздивитися кожен мазок фарби відомих авторів у режимі онлайн. Віртуальний музей можна відвідати, натиснувши на зображення, або в додатку Second Canvas Mauritshuis, доступному в AppStore або Google Play.

У музеї Мауріцгейс зберігаються кращі полотна нідерландських художників “золотого століття”.

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Серед найвідоміших картин, зокрема, “Дівчина з перловою сережкою” нідерландського художника Яна Вермеєра.

Вона була написана близько 1665 року. Її також ще часто називають нідерландською Моною Лізою.

Фото: І. Драбок