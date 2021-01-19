В Італії поліція знайшла картину XVI століття у домашній шафі

В італійському місті Неаполі поліція виявила в одній з квартир у шафі картину XVI столітті та повернула її до музею.

При цьому працівники закладу навіть не помітили зникнення полотна, передає Укрінформ з посиланням на ВВС.

Як зазначається, полотно виявили у шафі спальні неапольської квартири 16 січня. 36-річний власник помешкання затриманий за підозрою у зберіганні краденого.

Ідеться про копію картини "Спаситель світу", написану, як вважається, одним з учнів Леонардо да Вінчі у XVI столітті. Оригінал, імовірно, належить перу самого да Вінчі.

Картина є частиною колекції музею, що діє при церкві Сан-Доменіко-Маджоре. Працівники установи не знали, що картина була викрадена, оскільки кімната, де вона зберігалася, була закрита протягом трьох місяців через пандемію. Тож коли саме був викрадений твір мистецтва, невідомо, але в музеї стверджують, що торік у січні полотно було в наявності.

Жодних слідів незаконного проникнення в музеї не виявили.

"Ймовірно, що це була крадіжка на замовлення організації, що займається міжнародною торгівлею творами мистецтва", - зазначили у поліції.

Оригінал картини "Спаситель світу" у 2017 році став найдорожчим з будь-коли проданих полотен - на аукціоні у Нью-Йорку твір купили за 450 мільйонів доларів.

Фото: ЕРА