У Стамбулі відкрилася цифрова виставка унікальних мініатюр

У Стамбулі на станції електропоїздів Marmaray Yenikapı сьогодні відкрилася діджиталізована виставка унікальних мініатюр XVI століття авторства Наккаша Османа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини, яке організувало виставку.

«Це унікальна робота з погляду османської культури та історії мистецтва. Це унікальні мініатюри із захопливою історією, яка проливає світло на концепцію способу життя та розваг Стамбула XVI століття», – йдеться в повідомленні.

Виставку представлено в цифровому форматі, з ефектом візуалізації на 360 градусів. Вона налічує 15 різних мініатюр Наккаша Османа, 32 мініатюри з альбому Surnâme-i Hümayun та тривимірний голограмний фільм, який розповідає історію створення мініатюр.

Мініатюру як одне з древніх мистецтв, що мають історичну та культурну цінність, було внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО в останні дні 2020 року за ініціативи Туреччини.

Виставка працюватиме до 5 березня з дотриманням усіх епідзаходів.

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Наккаш Осман – один з видатних художників-мініатюристів XVI століття. Він творив при султанському дворі, зокрема й в період Сюлеймана Пишного. Його ще називають східним Леонардо да Вінчі за оригінальний художній стиль. Митець відтворював сцени з життя того часу, тому його мініатюри мають також історичну цінність. Сьогодні в палаці Топкапи зберігається близько 600 мініатюр, які, вважається, належать Наккашу Осману.

Фото: gzt.com