Туреччина продовжила на рік трансляцію каналу UATV

Телеканал UATV отримав підтвердження про продовження трансляції на території Туреччини ще на один рік.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«…Отримали підтвердження від представників TÜRKSAT (провідний оператор супутникового зв’язку - ред.) про продовження ще на рік транслювання у мережі українського каналу UATV», - повідомив дипломат.

Він закликав українських туристів у Туреччині бути активними та в разі відсутності доступу до українських телеканалів, порушувати це питання перед адміністраціями готелів, туроператорами, а також залишати запити на проведення екскурсій рідною мовою.

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«Турецький туристичний ринок швидко реагує на запити гостей. Якщо є попит - це обов’язково буде втілено. Зі свого боку всі офіційні звернення від Посольства направлено для забезпечення такої можливості для наших громадян», - додав Сибіга.

Як відомо, UATV – український телеканал іномовлення, який випускає новини російською та англійською мовами, а в соціальних мережах – арабською.