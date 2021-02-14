Туреччина продовжила на рік трансляцію каналу UATV

Туреччина продовжила на рік трансляцію каналу UATV

Укрінформ
Телеканал UATV отримав підтвердження про продовження трансляції на території Туреччини ще на один рік.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«…Отримали підтвердження від представників TÜRKSAT (провідний оператор супутникового зв’язку - ред.) про продовження ще на рік транслювання у мережі українського каналу UATV», - повідомив дипломат.

Він закликав українських туристів у Туреччині бути активними та в разі відсутності доступу до українських телеканалів, порушувати це питання перед адміністраціями готелів, туроператорами, а також залишати запити на проведення екскурсій рідною мовою.

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«Турецький туристичний ринок швидко реагує на запити гостей. Якщо є попит - це обов’язково буде втілено. Зі свого боку всі офіційні звернення від Посольства направлено для забезпечення такої можливості для наших громадян», - додав Сибіга.

Як відомо, UATV – український телеканал іномовлення, який випускає новини російською та англійською мовами, а в соціальних мережах – арабською.

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