UATV збільшує свою присутність у Польщі

30 червня 2020 року телеканал іномовлення України UATV став доступним абонентам польської кабельної мережі “Mutimedia Polska S.A.“

Про це йдеться на сайті телеканалу.

На початку цього року компанія “Mutimedia Polska S.A.” приєдналася до Vectra Group – одного із лідерів ринку кабельного телебачення Польщі. В результаті придбання 100% акцій “Multimedia Polska” Vectra Group стала лідером країни за кількістю абонентів кабельного телебачення.

UATV доступний абонентам пакетів “SuperBox” та “MaxBox”.

Нагадуємо, телеканал UATV з’явився в кабельній мережі “Vectra S.A.” ще 5 лютого 2016 року.