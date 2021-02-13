Унікальне місто на нафтогазовому родовищі розвиває геотуризм

«Борислав. Все почалося з нафти» – цей слоган з’явився нещодавно та якнайкраще описує туристичний потенціал міста на Львівщині, в якому існує чимало унікальних локацій геотуризму.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Борислав – це місто унікальної̈ історії зародження нафтопереробної промисловості в Україні. Йому немає аналогів не просто в Україні, а й в Європі і світі. Це єдине місто, побудоване на промисловому нафтогазовому та озокеритному родовищі. На основі цієї рідкісної історичної цінності та багатства на корисні копалини сьогодні створюються сучасні художні інсталяції, музеї», – розповів краєзнавець та екскурсовод Ігор Романюк.

Нещодавно у міста з’явився слоган «Борислав. Все почалося з нафти». Він найкраще описує туристичний потенціал дестинації, адже всі культові, історичні, промислові, житлові та інфраструктурні об’єкти міста так чи інакше пов’язані з нафтою чи нафтовидобуванням.

Століття тому Борислав виробляв 5% світової нафти та займав перше місце у світі з видобутку озокериту. Бориславським «земним воском» ізольований телефонний кабель з Європи до Америки, прокладений дном Атлантичного океану сто років тому.

Нещодавно у Бориславському міському парку культури та відпочинку відкрилася аптека-музей винахідника гасу Йогана Зега.

«Саме в Бориславі можна вивчати та досліджувати історію видобутку нафти та озокериту – як новий напрямок подорожей – геотуризм, який обирають активні мандрівники та учнівська і студентська молодь. Власне, Борислав увійшов до транскордонного туристичного маршруту «Гео-Карпати», – розповіла під час відкриття нової локації директор управління туризму та курортів ЛОДА Наталя Табака.

Поблизу приміщення аптеки-музею про нафтову епоху нагадують діючі нафтові верстати-гойдалки з фігурами Йогана Зега та Роберта Домса.

Також Табака порадила туристам побувати й у церкві св. Анни. Це колишній парафіяльний римо-католицький костел св. Барбари – покровительки гірників. Тепер тут греко-католицький храм, де зібрано понад 700 мощів святих. Споруда костелу вимурувана у формі латинського хреста. У вежі храму розташований годинник, який подарував Франц Йосиф під час відвідин міста Борислава.

Ще одна локація – музей «Карпатська хата». Він розташований у хаті 1802 року, збудованій з ялинових зрубів без жодного цвяха. Тут можна побачити давні речі з різних регіонів України, а ще спробувати унікальну, запашну каву, заварену на воді «Нафтуся», що набирають безпосередньо з криниці поруч із домом.

Крім того, у Бориславі активно розвивається гірськолижний курорт «Буковиця» сім’ї Мицаків. Дмитро Мицак – спортсмен національної збірної України з гірськолижного спорту, учасник Перших зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2012 року в Інсбруку та зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Локації, які також заслуговують на туристичну увагу, – Музей нафтової і газової промисловості та скансен нафтовидобування, Будівля інституту геології Карпат, будинок-канцелярія Роберта Домса, гірськолижний комплекс «Крутогір», історико-краєзнавчий музей (колишня будівля офісу нафтової компанії Давіда Фанто), історичне приміщення польської гімназії (приміщення школи номер 3) тощо.