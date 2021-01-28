У Бориславському міському парку культури і відпочинку на Львівщині напередодні, 27 січня, урочисто відкрили аптеку-музей всесвітньо відомого винахідника нафтової промисловості Йогана Зега.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

"Борислав вважають нафтовою столицею Галичини. Тут розташоване одне з найбільших родовищ озокериту, зрозуміліше – гірського парафіну. Цей нафтопохідний продукт також має лікувальні властивості. Численні туристичні групи та індивідуальні туристи приїжджають до Борислава подивитись на символи нафтової промисловості – верстати-гойдалки, розташовані на території міста. А от музею, присвяченого лікувальним властивостям нафтопродуктів, для формування ще більш наповнених туристичних програм, дуже бракувало. Відтак аптека-музей буде цікавою як для цільових туристів, так і тих, хто відпочиває на сусідніх курортах та має можливість вивчати навколишні території", – зазначила керівниця управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталя Табака.

Фото: Галина Литвин

На Львівщині відкрили аптеку-музей винахідника перероблення нафти Йогана Зега / Фото: Львівська ОДА

Кошторис становив понад пів мільйона гривень. Проєкт "Встановлення аптеки-музею світового винахідника нафтової промисловості Йогана Зега" виграв грант на Конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад, який проводила Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати – Україна". Реалізовували його в два етапи: у 2019 році облаштовували санітарне очищення та благоустрій земельної ділянки, виконували будівельні роботи, а у 2020 році відбувалось наповнення музейними експозиціями аптеки-музею.

Фото: Галина Литвин

У межах транскордонного співробітництва у Бориславі вже реалізовували проєкти "Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі та України", "Нафтова спадщина діяльності Ігнатія Лукасевича".

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Йоган (Ян) Зег – львівський фармацевт, аптекар, винахідник гасу, засновник промислового нафтоперероблення в Галичині. Свого часу зі Львова переїхав до Борислава, де відкрив аптеку і займався нафтопереробленням.

На час карантину екскурсії в аптеці-музеї Йогана Зега відбуватимуться за попереднім записом.