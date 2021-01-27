Народні доми у горах Львівщини перетворять на туристичні етнофолькцентри

У селах Лімна (Турківської громади) і Бітля (Боринської громади), що у південній частині Самбірського району, реконструюють народні доми за «Програмою секторальної підтримки ЄС. Львівщина».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Зазначається, що за ідеєю проєкту «TourTurka 2.0», після реконструкції, народні доми стануть етнофолькцентрами бойківської культури, матимуть просвітницьке та туристичне призначення.

«Обирали ті села, де нема інфраструктури, де не проходять туристичні маршрути. Наша амбіція – створити цю туристичну інфраструктуру саме в таких місцинах. Готелі в цій околиці є лише попри трасу «Львів – Самбір – Ужгород». А ми спеціально обирали такі села, до яких туристам потрібно буде з’їжджати з траси й вирушати у глибинку. Таким чином розвиватиметься й місцева інфраструктура», – пояснив керівник проєкту, голова ГО «Нова українська громада» Тарас Дубіль.

Після реставрації у народних домах сіл Бітля й Лімна облаштують кімнати-музеї (для цього збиратимуть у місцевих жителів предмети побуту, світлини), облаштують фотозони всередині приміщень і надворі, придбають костюми для місцевих музичних, співочих колективів, прокладуть новий туристичний маршрут «TourTurka 2.0» та ознакують його. Паралельно ініціативна група проєкту займатиметься промоцією туризму в Турківській і Боринській громадах.

Однією з цікавинок майбутніх етнофолькцентрів будуть майстер-класи.

«Напрацьовуємо різні варіанти, але добре знаємо, що у цій місцевості поширене різьбярство, а ще є хороша писанкарка, яка чудово розмальовує яйця натуральним воском», – розповів Дубіль.

Вартість реалізації проєкту «TourTurka 2.0» становить 10,4 млн грн, з них 8,8 млн грн залучать з державного бюджету, а решту – з місцевих бюджетів Боринської й Турківської громад, до яких входять обидва села.

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Керівниця управління туризму та курортів ЛОДА Наталя Табака вважає проєкт «TourTurka 2.0» гарним прикладом ініціативи щодо відродження самобутньої місцевої культури і для інших громад.

«Якраз у південній частині Львівщини проживає етнографічна група бойків. Тут маємо фестиваль «Бойківські фестини», музеї в Турці, Самборі, гастрономічні традиції бойків відроджують на сироварні Комарницьких. Ця територія Карпат має колосальні перспективи і в залученні туристів, і в залученні інвестора. Тішить, що народні доми набувають нових сенсів і стають центрами розвитку креативної економіки», – наголосила Табака.

До травня триватиме підписання угод, після чого розпочнеться виготовлення проєктно-кошторисної документації і вже опісля – власне реставрація будівель. Проєкт триватиме два роки й має завершитися до кінця грудня 2022 року.

Як нагадали у пресслужбі, першу частину проєкту «TourTurka» реалізували 2020 року за кошт асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» зі співфінансуванням із місцевого бюджету. Загалом його втілення обійшлося у 313 тис. грн.

У межах тієї частини проєкту розробили туристичний маршрут із 7 пунктів, виготовили промоційну продукцію, фото- і відеоматеріали про об’єкти, встановили вказівники до локацій маршруту на трасі Н 13 «Львів – Самбір – Ужгород» у межах колишнього Турківського району.

Також створили офіційний сайт «TourTurka», провели інформаційну кампанію в соцмережах.