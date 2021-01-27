Маєток Ганських на Житомирщині може увійти до міжнародного турмашруту

На Житомирщині хочуть відновити маєток Ганських у Верхівні, де жив і творив Оноре де Бальзак, та включити пам’ятку до туристичного маршруту від Франції до України.

Про це йшлося під час зустрічі голови Житомирської обласної ради Володимира Федоренка з президентом Асоціації "Бальзак-Ганська", кавалером ордену Почесного Легіону, ініціатором масштабного фестивалю Balzac Fest в Україні Жаном Рошем, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облради.

Зазначається, що Жан Рош не перший рік виступає з ідеєю відновити садибу Ганських у Верхівні та відкрити її для тисяч туристів.

Голова облради цілковито підтримав таку ініціативу. Однак, за його словами, щоб розпочати масовий туризм до цих місць, потрібно провести певну роботу: визначитися з долею коледжу, який зараз базується у маєтку, відремонтувати будівлю й дорогу до неї.

"У маєтку Ганських розташований агротехнічний коледж. Напевно, потрібна нова будівля для нього, щоб і коледж продовжив працювати, у людей були робочі місця, і щоб ми змогли зберегти та реконструювати культурну пам’ятку. Будемо долучати депутатський корпус, спілкуватися з керівництвом коледжу. Навчальний заклад має переїхати виключно у нову сучасну будівлю. І тільки потім ми почнемо реконструкцію нашої пам'ятки. Це великий проєкт, тут області самотужки не впоратися, потрібна допомога, зокрема від французьких колег. Також необхідно відремонтувати дорогу до садиби Ганських, адже ми очікуємо на наплив туристів. Питання дороги ми винесемо на обговорення депутатів обласної ради", – зауважив Федоренко.

Маєток Ганських – пам'ятка історії, архітектури та садово-паркової культури кінця XVIII – початку XIX століття. Розташований у селі Верхівня Ружинського району Житомирської області. Занесений до реєстру національних святинь України.