На Житомирщині визначили 5 туристичних «магнітів»

У програмі розвитку туризму на 2021-2023 роки, яку затвердили на сесії депутати Житомирської обласної ради, визначено 5 туристичних "магнітів" області.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, це заказник "Камінне село" в Олевському районі, історичний комплекс "Кляштор Босих Кармелітів" у Бердичеві, парк "Древлянський" у Коростені, Національний музей космонавтики ім. С.П. Корольова у Житомирі та замок-музей "Радомисль" у Радомишлі.

Крім того, на Житомирщині виокремили 6 основних перспективних напрямків туризму: автентичний, фестивальний, спортивний, релігійний, діловий та медичний.

У документі зазначається, що в області є низка проблем, які призупиняють розвиток туристичної галузі. Серед них – низька конкурентоспроможність туристичних послуг, недостатній розвиток інфраструктури, мала кількість турінфоцентрів та сувенірної продукції, відсутність маркування на турмашрутах.

Розробники програми вважають, що вона поступово дасть змогу вирішити визначені проблеми.

Мета програми, яку затвердили депутати, – створення якісного конкурентоздатного туристичного продукту Житомирської області, що сприятиме збільшенню туристичних потоків; перетворення напряму туризму на прибуткову галузь економіки області; створення умов для інформаційної обізнаності про туристичні об’єкти та продукти, які пропонуються для пізнавальних, рекреаційних, освітніх, розважальних подорожей та екскурсій; формування позитивного туристичного іміджу області; популяризування туристичної Житомирщини на всеукраїнській туристичній арені.