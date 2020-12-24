На Житомирщині визначили 5 туристичних «магнітів»

На Житомирщині визначили 5 туристичних «магнітів»

Укрінформ
У програмі розвитку туризму на 2021-2023 роки, яку затвердили на сесії депутати Житомирської обласної ради, визначено 5 туристичних "магнітів" області.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, це заказник "Камінне село" в Олевському районі, історичний комплекс "Кляштор Босих Кармелітів" у Бердичеві, парк "Древлянський" у Коростені, Національний музей космонавтики ім. С.П. Корольова у Житомирі та замок-музей "Радомисль" у Радомишлі.

Крім того, на Житомирщині виокремили 6 основних перспективних напрямків туризму: автентичний, фестивальний, спортивний, релігійний, діловий та медичний.

У документі зазначається, що в області є низка проблем, які призупиняють розвиток туристичної галузі. Серед них – низька конкурентоспроможність туристичних послуг, недостатній розвиток інфраструктури, мала кількість турінфоцентрів та сувенірної продукції, відсутність маркування на турмашрутах.

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Розробники програми вважають, що вона поступово дасть змогу вирішити визначені проблеми.

Мета програми, яку затвердили депутати, – створення якісного конкурентоздатного туристичного продукту Житомирської області, що сприятиме збільшенню туристичних потоків; перетворення напряму туризму на прибуткову галузь економіки області; створення умов для інформаційної обізнаності про туристичні об’єкти та продукти, які пропонуються для пізнавальних, рекреаційних, освітніх, розважальних подорожей та екскурсій; формування позитивного туристичного іміджу області; популяризування туристичної Житомирщини на всеукраїнській туристичній арені.

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