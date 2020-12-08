Житомирщина популяризує селфі-туризм

У Житомирській області популяризують селфі-туризм на об’єктах, які часто відвідують мандрівники, та маловідомих локаціях.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор Житомирського обласного туристичного інформаційного центру Василь Кравчук.

«Ми помітили, що селфі-туризм став популярним торік після публікації про зелені тунелі на Житомирщині. Люди почали їхати до Нового Заводу, до Владівки, де є такі природні тунелі, і публікувати фото із хештегами. Зараз пропонуємо п’ять таких популярних локацій для селфі-туризму», – зазначив Кравчук.

За його словами, для такого виду туризму не обов’язково бути мандрівником, адже багато людей, проїжджаючи повз популярні локації, зупиняються там, щоб зробити фото.

У турінфоцентрі рекомендують для селфі садибу Терещенка у селі Дениші, що за 20 км від Житомира. Від будівлі, про яку є чимало легенд, наразі залишилися вежа, частина західної стіни та сходи.

У Житомирі колоритні селфі можна зробити біля скелі Голова Чацького, яка вважається візитівкою міста.

У селі Старий Солотвин Бердичівського району є романтичний острів кохання з будинком рибалки, до якого прокладено місток. Там часто влаштовують весільні фотосесії, а туристи роблять селфі.

Альтернатива клеванському Тунелю кохання на Житомирщині це – зелений тунель дорогою до села Владівка у Малинському районі. Найколоритніші селфі там виходять влітку та восени.