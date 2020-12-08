На Вінниччині з’явився томатний «магніт» для туристів

У селі Велика Кісниця Ямпільської міської громади Вінниччини встановили пам’ятник томату на честь «годувальника» села овочівників.

Про це йдеться на сторінці проєкту «З міста в село» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Хочемо повідомити вам інформацію щодо пам’ятника томату. Ми неодноразово обіцяли офіційне відкриття: спочатку до виборів, потім – після. Пам’ятник облаштований, але ви ж знаєте, що по всій країні запроваджено карантинні обмеження та ніяких масових заходів проводити не можна. Не хочемо все зіпсувати якоюсь незначною формальною процедурою відкриття, адже це історична подія (для нашого села). Тому вирішили відкласти це свято до весни», – йдеться в дописі.

Як повідомили Укрінформу ініціатори проєкту, село здавна спеціалізується на овочівництві, зокрема, на вирощуванні помідорів. Відтак, пам’ятник томату встановили, щоб увічнити плід, який «годує» жителів Великої Кісниці, а також створити цікаву селфі-зону, яка приваблюватиме туристів.

Пам’ятник з’явився завдяки активістам громади с. Велика Кісниця за кошти місцевих підприємців. Його виготовлено із видобутого неподалік ямпільського пісковика. Композиція заввишки понад метр розташована на одній із розвилок головних доріг села, територія навколо неї облаштована і вимощена.

Пам’ятник томату має стати одним із місцевих туристичних «магнітів», зокрема сприяти розвитку внутрішнього туризму.

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Як відомо, село Велика Кісниця входить до Ямпільської міської громади Могилів-Подільського району, розташоване на півдні Вінницької області.

Фото: сторінка «Z міста V село» у Фейсбуці