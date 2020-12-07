Полтава отримала новий туристичний сайт

У Полтаві презентували новий сайт міста для мандрівників. Ресурс робить ставку на маркетинг емоцій і вперше представляє стоматологічний та івент-туризм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Полтавської міськради.

"Новий сайт www.visitpoltava.com створено не в канонічній сухій риториці офіційних комунальних сайтів, а з задіянням технологій маркетингу емоцій, щоб максимально сформувати у користувача відчуття дружньої атмосфери та бажання відвідати Полтаву. Сайт зручний у користуванні, так прямо з нього можна придбати квитки на автобус або потяг чи перейти на систему бронювання готелів Booking.com", – йдеться в повідомленні.

Також сайт уперше для Полтави промотує напрямки стоматологічного та бізнес\івент-туризму (відповідно до міжнародної практики це категорія MICE).

У департаменті культури, молоді та спорту міськради зазначили, що робота над створенням нового туристичного сайту міста тривала від лютого 2020 року. Розробники мали зробити ресурс цікавим не лише з краєзнавчого погляду, а й комплексно продемонструвати весь туристичний потенціал міста, який мають не тільки комунальні музеї, а всі заклади та підприємства, що працюють у туристичній сфері або дотичні до неї.

Категорії сайту фіксовані, проте перелік об'єктів може оновлюватися. Тож у міськраді сподіваються на активне долучення як громади, так і бізнесу Полтави до розширення інформаційного наповнення сайту. Так, розмістити на новому ресурсі обіцяють якісні світлини з туристичними об'єктами міста, цікаву інформацію або дані про заклад, який має високий рейтинг на незалежних туристичних ресурсах на кшталт TripAdvisor, Booking.com.

Сайт також має англомовну версію, проте її планують увімкнути за два тижні, після всебічного тестування україномовної версії порталу.