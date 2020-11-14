Равликова ферма й етнопоселення: на Полтавщині запустили маршрути сільського туризму

На Полтавщині презентували три нові туристичні інтернет-маршрути областю, до яких увійшли музеї, ландшафтний заказник і об’єкти зеленого туризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють "Новини Полтавщини".

Розроблені напрямки для подорожей отримали такі назви:

"Перлини Полтавщини" (Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному – Національний музей-заповідник М.В. Гоголя – Алея гоголівських героїв (м. Миргород);

"Заповідна краса Полтавщини” (ландшафтний заказник "Гора Пивиха" – садиба зеленого туризму "Country House – Сільська хатинка" – с. Келеберда);

"Гастротур Полтавщиною" (етномузей пива – етнопоселення "Старий хутір" – ферма "Лісовий равлик").

Туристичні маршрути, які підготували Полтавська ОДА й один з операторів мобільного зв’язку, розраховані на 1-2 дні. На туристичних стежках є таблички з QR-кодами. За допомогою інтернету туристи зможуть потрапити на сторінку локації, де знайдуть чимало цікавої інформації, яка постійно оновлюватиметься.

Мета проєкту – підтримати розвиток сільського туризму, місцевих громад і малого бізнесу, а також створити цифрову інфраструктуру для подорожей Україною.

Як зауважила під час онлайн-пресконференції заступниця голови Полтавської ОДА Катерина Рижеченко, нині один із пріоритетів – розвиток екотуризму на Полтавщині.

"У Полтавській області визначено 5 туристичних "магнітів". Крім того, в області є чимало цікавих туристичних місць за межами міст – як-от равликова ферма під Полтавою, екопарк "Ковалівка". Переконана, що спільний проєкт допоможе привернути ще більшу увагу до Полтавщини. До кінця року у планах також реалізувати проєкт щодо встановлення сенсорних інформаційних кіосків. У 2021 році долучаємося до програми "Великої реставрації". Ще один цікавий проєкт – розвиток мистецького маршруту у Решетилівському районі", – сказала Рижеченко.

Один із туристичних маршрутів Полтавщиною, який презентували, – "Національний музей-заповідник українського гончарства — Національний музей-заповідник М.В.Гоголя — Алея гоголівських героїв”. У музеї в Опішні проводять експрес-майстеркласи з гончарства, ліплення глиняної іграшки, гончарської мальовки. Відвідувачі мають можливість ознайомитися з найбільшою у Європі колекцією садово-паркової монументальної глиняної скульптури, що налічує понад 300 робіт. За словами заступниці з наукової роботи генерального директора музею-заповідника Лариси Гавриш, у майбутньому планують створити ще етнопоселення.

Другий маршрут розташований у Кременчуцькому районі. Від садиби зеленого туризму "Country House – Сільська хатинка" туристи мандрують до гори Пивихи. Місцеві радять взяти з собою намет та залишитися на ночівлю на березі Кременчуцького водосховища.

"Ми проводимо різноманітні майстеркласи з рогозоплетіння, вишивання. Щороку проводимо гарбузовий квест. Взимку до нас приїздять Різдвяні гноми, уже зробили будиночки для них. Ще ми популяризуємо гастрономію. Так, наші кременчуцькі вергуни відомі за межами України, зокрема в Греції, Литві, Білорусі”, – розповіла власниця садиби Надія Михайлова.

Не менш цікавим для туристів, упевнені розробники, має стати маршрут "Етномузей пива – етнопоселення "Старий хутір" – ферма "Лісовий равлик". Ферма розташована під Полтавою у селі Терентіївка, заснована у 2019 році.

"Ми розробили власну технологію, вирощуємо два вид равликів. До речі, влаштовуємо равликові перегони. Плануємо розширюватися", – розповів співвласник ферми Олександр Яхно.

Під час презентації етнопоселення "Старий хутір" власниця Марина Куденець провела майстер-клас з приготування качаної каші, а Олександр Куденець – невелику екскурсію "Старим хутором".

"В автентичних будинках є печі з лежанками, проводимо різноманітні гастрономічні фестивалі, пропагуємо активний відпочинок. Маємо контактну ферму. Уже закладено органічний садок, де вирощуватимемо груші, яблука", – розповів власник етнопоселення.

Крім того, зазначається, що у серпні Полтавщину відвідали більше пів мільйона людей. Серед топ-5 найвідвідуваніших міст області – Полтава, Миргород, Пирятин, Хорол та Лубни.