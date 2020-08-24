На Більському городищі з’явилися нові атракції для туристів

В Історико-культурному заповіднику «Більськ», що на Полтавщині, триває розбудова музею просто неба. Тепер тут є збільшена репліка античної амфори та страж Гелону.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сторінці заповідника в фейсбуці.

«Презентуємо іще одну туристичну новинку Гелону! Продовжуємо активну розбудову музею просто неба і вже маємо встановлену на Барвінковій горі збільшену репліку античної амфори. Чому вирішили зробити саме амфору? Бо на Більському городищі знайдено велику кількість предметів античного імпорту, зокрема чимало амфор, які слугували переважно тарою для вина», – йдеться в повідомленні.

У заповіднику також зазначили, що, за результатами археологічних досліджень, встановлено: жителі городища провадили активну торгівлю з полісами Північного Причорномор'я, які постачали сюди товари з віддалених центрів (Іонія, Аттика, Самос, Родос, Мілет, Хіос, Лесбос, Фасос, Кос, Сінопа, Гераклея).

Найбільш ранні предмети античного імпорту, знайдені на Більському городищі, датуються третьою четвертю VII ст. до н. е. Це єдина пам’ятка в Лісостепу, куди грецький імпорт потрапляв упродовж всього скіфського періоду.

Крім того, нещодавно тут, перед валом городища, встановили скульптуру скіфського воїна, яку виготовили охтирські майстри.

Фото: Історико-культурний заповідник «Більськ»