Храм на Львівщині, де зібрані мощі понад 700 святих, можна побачити в 3D

Під склепінням храму святої Анни у Бориславі зібрано мощі більш як семи сотень святих. Це унікальне зібрання для України відтепер можна побачити в 3D.

Про це повідомляє управління туризму та курортів Львівської ОДА у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Церква св. Анни у Бориславі - один із найбільших паломницьких центрів УГКЦ. Під дахом храму знаходяться мощі понад 700 святих. У головному вівтарі зберігається образ св. Варвари, створений польським митцем Антонієм Попелем, автором пам’ятника А. Міцкевичу у Львові. Відтепер в можна здійснити візуальну прогульку храмом», - йдеться в повідомлені.

Однією з найвизначніших речей у храмі є ікона Божої Матері, яка називається цілителькою. У неї вмонтована риза святої Богородиці.

Храм було споруджено у 1900 році як римо-католицький костел святої Барбари (Варвари) – покровительки гірників. Автор проєкту – архітектор Станіслав Маєрський. Споруда костелу, вимурувана у формі латинського хреста, характерна для епохи неоготики та неороманського стилю. Зводили костел мандрівні майстри будівничого цеху за кошти парафіян та нафтових промисловців регіону. Розписали його майстри під керівництвом краківського художника Антонія Процайловича.

Віртуальну 3D-прогулянку храмом можна здійснити за посиланням.

Фото: facebook.com/UtkLODA