Найстаріша дерев'яна церква на Львівщині і найстаріша тридільна церква в Україні потребує негайного порятунку. В потелицькій дерев’яній церкві, яка споруджена 1502 року та входить до спадщини ЮНЕСКО, протікає дах і руйнуються стіни.

Про це повідомляє департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Настаріша дерев‘яна церква на Львівщині і найстаріша тридільна церква в Україні потребує негайного порятунку. Потелицька дерев’яна церква споруджена 1502 року. 21 червня 2013 року на 37-й сесії комітету Світової спадщини ЮНЕСКО, Церква Святого Духа, разом з іншими дерев'яними церквами карпатського регіону, була включена у список світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі храм протікає і потребує термінової комплексної реставрації», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в обласному бюджеті хочуть передбачити кошти для початку реставрації, також посадовці планують залучити кошти з інших бюджетів для комплексного відновлення храму.

На Львівщині руйнується старовинна дерев’яна церква зі списку ЮНЕСКО / Фото: Департамент архітектури та містобудування ЛОДА

В Україні є найбільше у світі дерев’яних церков – понад 2 500. У 2013 році 16 дерев’яних храмів карпатського регіону занесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. 8 з них розташовані в Україні, а 8 - у Польщі. 4 церкви з цього списку – на Львівщині.