У Львові завершили реставрацію Домініканського собору, яка тривала три роки.

Про це повідомляє на Суспільне.Львів, передає Укрінформ.

За три роки реставрації, які тривали в Домініканському соборі, замінили дах, перекриття, відреставрували усі вікна та вітражі, а також відновили 4 скульптури на фасаді.

"Більшість робіт були зроблені за кошти міського бюджету, ми тільки запросили до реставрації Фонд Полоніка – вони фінансували і виконували, звичайно, і наші спеціалісти, реставрацію кам’яних скульптур і металу", — розповіла керівниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

На це з міського бюджету виділили 11 мільйонів гривень. Ще 4,5 мільйона отримали від польського фонду.

Цього року реставраційні роботи у Домініканському соборі не продовжуватимуть.

"Цей храм уже забезпечений добре. У нього немає проблем з дахом, ніде не протікає, вікна також ущільненні, немає проблем вже з холодом у храмі. Ці роботи по скульптурах, ми ініціювали тому що, коли робили дах, побачили, що скульптури не дуже добре тримаються", - зазначила Онищенко.

За її словами, відреставрували елементи, які мали металеву позолоту. Проте на фасаді та в інтер’єрі є ще скульптури, які хочуть відреставрувати. Для цього будуть шукати спонсорів.

Домініканський Собор (Церква Пресвятої Євхаристії) - одна із кращих архітектурних пам'яток Львова, побудованих в стилі бароко. Церква знаходиться у центральній частині міста, в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; пам'ятка архітектури національного значення.

Фото: Суспільне Львів