На Полтавщині презентували 3D-візуалізацію об’єктів культурної спадщини

У Полтавській облдержадміністрації відбулася презентація 3D-візуалізації місць регіону, які користуються популярністю серед туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

Зазначається, що за кошти обласного бюджету візуалізували садибу Муравйових-Апостолів, Спасо-Преображенський Мгарський монастир, Собор Різдва Богородиці у Козельщині, Миколаївську церкву та Тріумфальну арку в Диканьці, Алею гоголівських героїв у Миргороді, Хорольський краєзнавчий музей, колишній будинок міської думи у Миргороді.

«Мета цього проєкту – привернути увагу туристів, інвесторів, меценатів для популяризації та збереження пам’яток культурної спадщини Полтавщини. Завдяки тривимірному моделюванню об’єктів ми отримаємо реальний інструмент для навчання та досліджень. За допомогою проєкту ми залучаємо користувача до інтерактивного знайомства з локацією, надаємо туристам відчути ефект присутності в спроектованому просторі. У майбутньому це сприятиме збереженню цих пам’яток», – сказала заступник голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко.

Як зазначила заступник директора Департаменту культури і туризму ОДА Інна Шерстюк, 2020 рік став переломним для багатьох галузей. Для сфери охорони культурної спадщини він був продуктивним.

«Ми отримали нові виклики і мали швидко на них реагувати. Зазвичай, кожен об’єкт має класичну паперову облікову документацію, яка містить характеристику про те, чому цей об’єкт є пам’яткою, коли він став пам’яткою, та що ми в ній охороняємо. Нині намагаємося швидко та якісно покращити не лише стадію збереження й охорони пам’яток, а ще й зробити їх привабливими, що й дає змогу зробити проєкт оцифрування пам’яток. Візуалізація значно полегшує процедуру виготовлення проєктної документації, яка необхідна для проведення ремонтно-реставраційних робіт», – сказала Шерстюк.

Знайти 3D-візуалізацію презентованих об’єктів можна на платформі Ukraine OPEN або через мобільний додаток в розділі «Архітектурні пам'ятки». Загалом на платформі розміщено 150 віртуальних турів Полтавщиною та Харківщиною.

Проєкт передбачав і створення аудіогіду. Його розробила компанія Digi Fly.

«Нашою командою було охоплено 8 об’єктів та локацій у різних куточках Полтавщини: Диканька, Лубни, Козельщина, Миргород. Всі об’єкти різнопланові та цікаві. Деякі перебувають в критичному стані, тому цифровізація на часі з метою зберегти такі пам’ятки», – сказав представник компанії Digi Fly Сергій Романенко.

Роботу над 3D-візуалізацію об’єктів планують продовжити й у 2021 році.

Серед потенційних об’єктів – Меморіал «Голодомор-33» у селі Мгар Лубеньського району, Будинок купця 1-ї гільдії Г. Чуркіна у Кременчуці, пам'ятник-погруддя Григорію Сковороді та садиба філософа у Чорнухах, колишній будинок окружного суду у Лубнах.