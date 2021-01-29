Історико-культурний заповідник «Більськ» матиме свій музей

У історико-культурного заповідника "Більськ" – археологічної пам’ятки доби раннього залізного віку на Полтавщині – з’явиться власний музей.

Про це повідомляється на сторінці заповідника у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Чудові новини – у цьому році нарешті розпочнеться будівництво музею Більського городища. Будівництво проводитимуть як реконструкцію існуючого нежитлового приміщення на вул. Миру, 10, у селі Більськ Котелевського району", – йдеться в публікації.

Роботи оцінили у 27,3 млн грн. Виконуватиме їх ТОВ "Будімперія 2017". Будівництво має фінансуватися не тільки з обласного бюджету, а й за кошти ДФРР, адже проєкт увійшов до трійки найнагальніших для реалізації у 2021 році.

Як інформує "Полтавщина", проєкт музею виготовлено у київській "Майстерні архітектора Івана Бикова".

"Для будівництва використають 2-поверхову будівлю колишнього дитсадка 80-х років, яка так і не була введена в експлуатацію", – розповів Биков.

Будівля буде оформлена у східному стилі з сучасним баченням. Проєктувальник стилізував її під мистецтво східних народів, до яких належали скіфи.

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Усередині планують організувати 9 адміністративних приміщень, архів, експозицію, реставраційну майстерню, фондосховище, золоту комору тощо.

Історико-культурний заповідник "Більськ" був заснований 2005 року як комунальна установа Полтавської обласної ради для охорони, збереження та дослідження Більського городища.

Більське городище VІІІ-ІІІ ст. до н. е. – унікальний археологічний об’єкт культурної спадщини України. Вчені визнали пам’ятку найбільшим укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку. Археологічні дослідження підтверджують, що на цій території існував тогочасний політичний, економічний і культурний центр давнього переддержавного утворення племен Дніпровського лісостепу. Городище науковці ототожнюють зі славетним містом Гелон. Також у своїх працях про нього згадує давньогрецький історик Геродот.

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