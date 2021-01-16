На Полтавщині надрукували туристичний маршрут

На Полтавщині розробили та видали ілюстрований туристичний маршрут "Пирятин – крізь віки".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Пирятинської міськради.

"Карта для пирятинця та гостя міста – це міський ілюстрований туристичний маршрут "Пирятин – крізь віки", розроблений відділом культури і туризму міської ради спільно з краєзнавцем Валерієм Квачем. Саме це поліграфічне видання допоможе туристу зорієнтуватися в нашому місті та отримати максимум інформації про його історію", – йдеться у повідомленні.

Поки путівник передали у Пирятинський краєзнавчий музей та Пирятинську публічну бібліотеку. Надалі він буде доступним у магазинах, закладах культури, а також його можна буде виграти у різноманітних конкурсах від міськради.

Після завершення дії посилених карантинних обмежень маршрут планують презентувати для партнерів у сфері туризму – НПП "Пирятинського" та для школярів міської територіальної громади.

Також планується використовувати його як презентаційну продукцію Пирятинської громади.

Фото: Пирятинська міськрада