Туристичні "магніти" Полтавщини матимуть сенсорні кіоски

У Полтаві презентували віртуальний туристично-інформаційний центр із 15 сенсорних кіосків. Перший відкрили біля Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

За словами заступниці директора департаменту культури і туризму ОДА Інни Шерстюк, місця для встановлення кіосків обрано не випадково, бо це популярні туристичні "магніти" Полтавщини й місця, які найчастіше відвідують туристи.

Так, у Полтаві кіоски стоятимуть біля краєзнавчого музею, театру, ЦНАПу та музучилища. У Миргороді – на території курорту, в Опішні – біля Національного музею-заповідника українського гончарства, в Решетилівці – біля Всеукраїнського центру вишивки та килимарства, в Гадячі, Диканьці, Кременчуці, Лубнах – на автовокзалах.

Презентований біля Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя кіоск – антивандальний та обладнаний камерою спостереження.

Інтерактивні кіоски працюватимуть цілодобово. Їх виготовив український виробник.

Зазначається, що сенсорна система наповнена усією необхідною для гостей міста інформацією про інфраструктуру, заклади розміщення і харчування, має мапу з пам’ятками архітектури, актуальні анонси культурних подій, концертів і вистав. Пристрій має 10 робочих поверхонь, кожна працює на дотик. За допомогою цього мультимедійного об’єкта також можна зарядити мобільний телефон, викликати швидку, поліцію, рятувальників, переглянути відео та на карті прокласти власний маршрут.

Читайте також: Полтава отримала новий туристичний сайт

На створення віртуального туристично-інформаційного центру витратили понад 2 мільйони гривень із обласного бюджету. Як зауважили в ОДА, це перший проєкт на Полтавщині та в Україні.

Балансоутримувачем сенсорних кіосків буде Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Їх обслуговуватиме та наповнюватиме департамент культури і туризму ОДА.

У 2021 році планують поповнювати рубрики сенсорних екранів, зокрема віртуальними турами, туристично привабливими об’єктам області.

Фото: Полтавська ОДА