Карнавал у Венеції проходить без натовпу туристів

Традиційний карнавал у Венеції розпочався 7 лютого, однак через пандемію він проходить без натовпу туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на AFP.

За даними мерії, до пандемії карнавал щороку приносив до скарбниці Венеції близько 70 мільйонів євро, приваблюючи понад півмільйона туристів.

Однак торік, коли пандемія набирала обертів, влада Венеції була змушена скоротити карнавал, а цього року деякі заходи відбудуться в режимі онлайн.

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Місцеве об’єднання ремісників започаткувало дисконтну програму, щоб заохотити місцевих жителів взяти участь у святкуваннях за відсутності іноземних туристів.

В Італії з 1 лютого послабили карантинні обмеження в більшості регіонів. Венеція належить до районів з меншим ризиком зараження, але жителям усе ще не дозволяють виїжджати за межі регіону.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 106 779 275 випадків коронавірусу, зокрема 2 329 214 летальні, одужали 78 475 409 осіб.

Фото: VCG