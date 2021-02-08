Карнавал у Венеції проходить без натовпу туристів
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Укрінформ
Традиційний карнавал у Венеції розпочався 7 лютого, однак через пандемію він проходить без натовпу туристів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на AFP.
За даними мерії, до пандемії карнавал щороку приносив до скарбниці Венеції близько 70 мільйонів євро, приваблюючи понад півмільйона туристів.
Місцеве об’єднання ремісників започаткувало дисконтну програму, щоб заохотити місцевих жителів взяти участь у святкуваннях за відсутності іноземних туристів.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 106 779 275 випадків коронавірусу, зокрема 2 329 214 летальні, одужали 78 475 409 осіб.
Фото: VCG