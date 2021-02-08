Пограти в ігри й пройти квест: на Прикарпатті з’явився інтерактивний музей косівської кераміки

У Косівській територіальній громаді, що на Івано-Франківщині, відкрили інтерактивний музей, присвячений місцевій мальованій кераміці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу у Фейсбуці.

«Торкатися до керамічних експонатів, зазирати у шухляди, грати в ігри та пройти квест – все це та ще багато цікавого пропонують відвідувачам інтерактивної експозиції, що відкрилася в Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини», – йдеться в повідомленні.

Інноваційний простір створили в межах заходів проєкту «Інтерактивний музей», який реалізується за Програмою підтримки ініціатив карпатських громад Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

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Крім того, зазначається, що експозицію адаптували для людей з вадами зору.

Інтерактивний музей косівської кераміки / Фото: Галина Литвин, Наталія Юрова

Як повідомили в Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття, цей проєкт має популяризувати культурну спадщину Карпатського регіону.

«Для нас проєкти, що популяризують культурну спадщину Карпатського регіону, дуже важливі, адже про багаті традиції, ремесла нашого краю повинні знати не тільки в Україні. Сьогодні про косівську кераміку говорять як про туристичний символ Гуцульщини, і її навіть внесено до Репрезентативного списку нематеріальної художньої спадщини людства ЮНЕСКО. Ми повинні пишатись цим та об’єднувати сили для єдиної цілі – розвиток та промоція унікальності Карпат», – наголосила виконавча директорка «Єврорегіон Карпати – Україна» Галина Литвин.