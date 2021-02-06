У Меджибожі на Хмельниччині експонують колекцію мініатюрного взуття

В історико-культурному заповіднику «Межибіж» на Хмельниччині представили виставку мініатюрного взуття ручної роботи, що відтворює моду ХІХ-ХХ століть.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «Є».

«Подарував цю колекцію музею місцевий майстер Микола Лагрот. Він був професійним шевцем. Але, крім того, мав ще таке творче захоплення і виготовив колекцію мініатюрного взуття. Він, власне, відтворив історію меджибізького взуття – від моделей, які носили свого часу прості люди, до заможних та відомих, які свого часу бували в місті. І ту місцеву моду, яка відображає ХІХ – початок ХХ століття», - розповів директор заповідника Олег Погорілець.

В експозиції, зокрема, представлені мініатюрні копії козацьких чобіт, які міг носити Богдан Хмельницький, гусарські чоботи, жіноче взуття для балу, а ще жіночі чобітки «румунки».

Крім того, на виставці є експонати, що розповідають про давні ремесла містечка. Серед них - швейна машинка американської фірми Singer, якою шили шкіру для взуття. Раніше у Меджибожі було представництво цього бренду.