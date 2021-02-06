У Меджибожі на Хмельниччині експонують колекцію мініатюрного взуття
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «Є».
«Подарував цю колекцію музею місцевий майстер Микола Лагрот. Він був професійним шевцем. Але, крім того, мав ще таке творче захоплення і виготовив колекцію мініатюрного взуття. Він, власне, відтворив історію меджибізького взуття – від моделей, які носили свого часу прості люди, до заможних та відомих, які свого часу бували в місті. І ту місцеву моду, яка відображає ХІХ – початок ХХ століття», - розповів директор заповідника Олег Погорілець.
В експозиції, зокрема, представлені мініатюрні копії козацьких чобіт, які міг носити Богдан Хмельницький, гусарські чоботи, жіноче взуття для балу, а ще жіночі чобітки «румунки».
Крім того, на виставці є експонати, що розповідають про давні ремесла містечка. Серед них - швейна машинка американської фірми Singer, якою шили шкіру для взуття. Раніше у Меджибожі було представництво цього бренду.