Музей «Бойківщина» відкрив Центр туризму з дегустаційною залою

У місті Долина на Івано-Франківщині у музеї «Бойківщина» Тетяни та Омеляна Антоновичів запрацював Центр туризму.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила директорка музею Ксенія Циганюк у відео, опублікованому на сторінці Долинської міськради у Фейсбуці.

«На базі музею ми створили Центр туризму, який, сподіваємося, стане туристичним хабом для представників малого та середнього бізнесу, які зможуть домовлятися тут про спільні продукти, черпати та вигадувати нові креативні ідеї», – зазначила Циганюк.

За її словами, відтепер туристи зможуть тут отримати інформацію про нові маршрути, пам’ятки архітектури, історичні будівлі, готелі та заклади харчування в регіоні.

Крім того, музей оновив стенд «Сіль Долини», який розповідає про традиційний промисел регіону, і має на меті зробити інтерактивними стенди у залі про розвиток нафтової промисловості краю. Також у «Бойківщині» запрацювала крамничка книг і сувенірів та дегустаційна зала, де проводитимуть презентації виробники крафтової продукції: меду, сирів, джемів тощо. Саме тут туристам обіцяють майстер-класи від виробників сувенірної продукції.

«Зміни вдалось втілити в межах реалізації проєкту «Центр розвитку туризму Долинщини» за фінансування уряду Канади через Фонд сприяння розвитку малих і середніх підприємств проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки міністерства міжнародних справ Канади», – додала Циганюк.

Як повідомляв Укрінформ, у селах Лімна (Турківської громади) і Бітля (Боринської громади), що у південній частині Самбірського району Львівщини, реконструюють народні доми за «Програмою секторальної підтримки ЄС. Львівщина». Народні доми стануть етнофолькцентрами бойківської культури, матимуть просвітницьке та туристичне призначення.