На Франківщині для туристів створять «Бойківську сіль»

Три громади Івано-Франківської області – Долинська, Калуська та Новицька – працюють над розробленням спільного туристичного маршруту під назвою «Бойківська сіль».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Вікна».

Зазначається, що днями в Долині для визначення головних локацій майбутнього туристичного маршруту побували фахівці, які працюють над написанням проєкту «Бойківська сіль». Вони, зокрема, відвідали Долинський солезавод, цікавий як туристична атракція.

Крім того, у Калуській ОТГ фахівці, залучені у розроблення проєкту, відвідали замулене джерело в селі Голинь, а в селах Петранка та Новиця оглянули криницю, шанці, засолену свердловину в лісі, походження якої наразі встановлюється.

Також обстежили місце загибелі командира сотні УПА Матвія Сьомака (позивний «Гонта»).

Як раніше повідомляв портал «Вікна», на початку року у Калуші відбулася робоча нарада щодо проєкту «Бойківська сіль». Під час заходу, зокрема, визначили можливу стартову локацію маршруту – народний музей історії і трудової слави ТОВ «Карпатнафтохім» і ПрАТ «Лукор».

«Профіль музею — історичний. В його залах виставлено понад 700 експонатів про історію підприємства. Тут ви знайдете зразки калійних руд, продукції, оригінали і копії історичних документів, фотографії, вітчизняні та міжнародні нагороди підприємства», — розповів головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва управління економічного розвитку міста Калуської міськради Віктор Павлів.

Далі маршрут проляже вулицею Чорновола в сторону ратуші калійного комбінату. Ця вулиця – одна з найстаріших у Калуші, що починалася від Львівських воріт міста і вела до солеварного приміського села Баня. А ще — була основою передмістя і копалень для добування солі. Нині обабіч вулиці розміщена польсько-австрійська забудова початку ХХ століття. Виняток становлять кілька будівель: палац культури «Мінерал» та пологовий будинок, збудовані в 50-х роках ХХ століття, готель «Меркурій» та стадіон «Хімік».

Крім того, поблизу калійного комбінату розташована стара автобусна зупинка, яка, на думку розробників, стане цікавою принадою майбутнього туристичного маршруту.

Як відомо, проєктну заявку Долинська, Калуська та Новицька громади готують на конкурс від Українського культурного фонду для програми «Культура. Туризм. Регіони».

Пріоритети оголошеного конкурсу – підтримка створення нових культурно-туристичних маршрутів з обов'язковим включенням об’єктів історико-культурної спадщини до них та розбудова партнерств між представниками секторів культури та туризму органів місцевого самоврядування з метою промоції культурного розмаїття регіону та розвитку культурно-пізнавального туризму.

Фото: Мар'яна Думенко