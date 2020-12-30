На Прикарпатті з’явилася «Стежка барона» з понад сотнею лікувальних дерев

В Івано-Франківській області відкрили новий туристичний маршрут "Стежка барона – Taxus baccata L" протяжністю 5 км. Тут висадили понад сотню дерев ягідного тису.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття у Фейсбуці.

"… у Делятинській ТГ нещодавно створили туристичний маршрут "Стежка барона – Taxus baccata L.", протяжність якого становить близько 5 км. У межах ініціативи у Зарічанському лісництві висадили понад сотню саджанців дерева тис ягідний – реліктової рослини, занесеної до Червоної книги України, спорудили новий міст, відремонтували підвісний шляхопровід через річку Прут, а також облаштували відпочинкову зону", – повідомляє Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття.

Тут зазначають, що цей маршрут буде еколого-просвітницьким. Туристи зможуть пройтися та оглянути чудові мальовничі ландшафти Делятина, Заріччя та Яремче, а також оздоровитися, бо тис ягідний має лікувальні властивості у разі захворювань дихальних шляхів.

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На маршруті здійснили навігаційне маркування, а інформацію про нього розмістили на Google Maps.

Раніше в Делятинській ОТГ оцифрували 25 об’єктів історико-культурної та природної спадщини та створили 40 маршрутів для проєкту "Віртуальна Делятинщина".

Проєкти здобули перемогу в конкурсі програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яку реалізує асоціація "Єврорегіон Карпати – Україна" у межах проєкту "Карпатська мережа регіонального розвитку" спільно з Міністерством розвитку громад і територій України, Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями, що фінансується за кошти державного бюджету України, отримані на програму підтримки секторальної політики – підтримки регіональної політики.