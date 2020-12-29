У Карпатах діти розробили екскурсію з танцями і колядками

На Прикарпатті у селі Криворівня школярі започаткували нову екскурсію – «Стежками Гуцульського дитинства». Мета – популяризування Гуцульщини серед дітей і дорослих.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів Руслан Бойчук, керівник ГО «Гуцулики», яка долучилась до створення цього проєкту.

«Стежками Гуцульського дитинства» – це нова екскурсія, яку проводять діти Криворівнянської школи. Вони самі написали проєкт і це, справді, новий туристичний продукт на Верховинщині. За грантові кошти діти пройшли відповідні тренінги і вже здійснили кілька екскурсій для місцевих. Дорослі в цих екскурсіях більше беруть пасивну участь. Чого екскурсії для дітей? Бо тут діти показують майстер-класи для своїх однолітків, розповідають про Криворівню, про своє життя, традиції в горах. Основна локація – музей «Хата-гражда» у Криворівні, де відбуваються заплановані майстер-класи. Йдеться про виготовлення згарди, гру на дримбі. Також ,тут будуть і танці, і колядки для гостей. Це – в зимовий період. У літній заплановано вихід на полонину Ігрець, там теж є хата-гражда, і в ній відбуватиметься головна частина екскурсійної програми для популяризації Гуцульщини», – зазначив Бойчук.

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За його словами, у новому туристичному проєкті беруть участь вісім школярів. У кожного з них – свої обов’язки. Екскурсію діти проводять у гуцульському строї і знають, як і чим зацікавити своїх гостей.

«Ця екскурсія, коли діти розповідають для дітей про життя в горах. Це зроблено для того, щоб гості зрозуміли, наскільки важко було жити в горах раніше і як тепер нелегко, бо для багатьох тутешніх дітей добратися до школи сьогодні теж не просто», – додав керівник ГО «Гуцулики».

За словами Бойчука, для місцевих дітей ця екскурсія безкоштовна, для гостей – досить помірні ціни. З програмою екскурсії можна ознайомитися на сайті «Верховина». Тут же її можна й замовити.

Полонина Ігрець розташована на висоті 1300 м над рівнем моря, звідки відкривається краєвид Чорногірського хребта і можна побачити усі вершини Карпат. Власники полонини тримають тут близько півсотні овець і десяток корів.