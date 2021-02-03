Уряд затвердив план заходів з охорони культурної спадщини й розвитку туризму

Кабінет Міністрів ухвалив план заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення було ухвалено на засіданні 3 лютого.

"Метою прийняття проєкту акта є визначення покрокового механізму виконання заходів у цих сферах", – ідеться у пояснювальній записці.

Як зазначається, оскільки проєкт акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, він пройшов погодження з асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Планом заходу "Збереження культурної спадщини та розвиток культурного потенціалу України в межах програми "Велике будівництво", зокрема, передбачено утворення експертної групи з відбору проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, зокрема замках, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексах, у березні 2021 року. Також має пройти відбір проєктів робіт та моніторинг їхнього виконання; розроблення науково-проєктної документації та проведення робіт упродовж 2021-2023 років.

Відповідно до розпорядження, міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, належить подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству культури та інформаційної політики інформацію про стан виконання. Своєю чергою МКІП має щокварталу до 15 числа забезпечувати подання Кабінету Міністрів цієї інформації.