«Кишенькова Львівщина»: понад десяток пам’яток перенесуть у доповнену реальність

На Львівщині цьогоріч оцифрують 16 знакових пам’яток архітектури області, щоб показати їх у 3D-форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Уже за кілька місяців кожен охочий зможе потримати на долоні Свірзький замок, дерев’яну церкву з карпатського села Матків, яка належить до спадщини ЮНЕСКО, а також костел Годовиці, де творив легендарний Пінзель. Цього року 16 знакових пам’яток Львівщини будуть доступні для огляду у форматі доповненої реальності", – йдеться в повідомленні.

Для цього потрібно буде просто навести камеру смартфона на листівку з зображенням будівлі. Оцифрує та відтворить 3D-моделі об’єктів компанія "Скайрон" у межах проєкту "Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження".

Його ініціював департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА, партнер – Інститут стратегії культури, а фінансову підтримку надав Український культурний фонд.

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"З 2016 року ми плекали ідею створити листівки, за допомогою яких у доповненій реальності можна буде побачити будівлі у 3D. Однак схожих проєктів в Україні ще не було, тож порад не було у кого питати. Методом спроб і помилок через 3 роки ми втілили ідею в життя і випустили перший наклад 3D AR-поштівок з 24 пам’ятками Львова. Згодом були й інші міста. А тепер ми нарешті отримали нагоду оцифрувати пам’ятки Львівщини", – розповів співзасновник компанії "Скайрон" Юрій Преподобний.

Торік у межах проєкту "Кишенькова країна" Скайрон оцифрувала по одній пам’ятці у всіх областях України. Вони, а також пам’ятки Києва, Харкова та Одеси стали частиною додатку PocketCityAR.

Окремі проєкти було реалізовано у Чорткові та Комарно. Цього року до додатка PocketCityAR додадуть і пам’ятки Львівської області – так з’явиться "Кишенькова Львівщина".

Як повідомляв Укрінформ, проєктом "Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження" заплановано напрацювати комплексні програми ревіталізації для 16 пам’яток культурної спадщини Львівщини.