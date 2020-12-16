Львівщина ревіталізує 16 пам’яток культурної спадщини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЛОДА.
Зазначається, що проєкт ініціював департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА, а фінансову підтримку надав Український культурний фонд.
«Як реставрувати? Чи варто відновити у первісному вигляді? Хто буде добрим господарем? Як зробити так, щоб надалі палац, костел чи храм не занепав, а навпаки – став туристичним «магнітом» для регіону та країни загалом? Що про майбутнє пам’ятки думає громада і чи готова брати відповідальність на себе? Про все це і набагато більше йдеться у проєкті, який передбачає створення 16 «дорожніх мап» для 16 пам’яток», – написали у пресслужбі.
До проєкту увійшли такі об’єкти:
- Пам’ятка археології національного значення «Городище літописного міста Звенигорода».
- Замок XV-XVII ст. у с. Свірж.
- Замок XVІІ ст. у с. Старе Село.
- Замок-палац XVI-XVII ст. у смт Поморяни.
- Замковий комплекс (палац з казематами) у м. Броди.
- Монастирський храм з дзвіницею XV-XVIII ст. в смт Підкамінь.
- Палац Потоцьких кін. ХІХ ст. в с. Тартаків.
- Палацово-парковий комплекс «Садиба баронів Гредлів» у м. Сколе.
- Ратуша XVІІІ ст. у м. Добромиль.
- Костел 1758 р. у с. Годовиця.
- Костел ХVІІ ст. Різдва Богородиці у м. Комарно.
- Костел Успіння Пресвятої Діви Марії у с. Білий Камінь.
- Церква Різдва Пресвятої Богородиці XVI ст. у смт Щирець.
- Дерев'яна церква Собору Пресвятої Богородиці 1838 р. в с. Матків.
- Дерев’яна церква Св. Михаїла 1663 р. у с. Ісаї.
- Дерев’яна церква Воздвиження Чесного Хреста 1661 р. у м. Дрогобичі.
Зазначається, що усі ці пам’ятки – в списку, який Львівщина запропонувала до програми «Велике будівництво». Більшість об’єктів – у державній власності та на балансі департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА, але місцеві громади їх не використовують повноцінно. Деякі – частково знищені та не достатньо привабливі для туристів.
«Ми добре розуміємо, що пам’ятки архітектури потребують не лише реставраційних робіт, а, передусім, візії їх включення у культурне та економічне життя локальних громад. Потрібно створити довкола них привабливі туристичні дестинації. Інакше реставрація і гроші, які туди вкладе держава, будуть марні. Через комплексні програми ревіталізації, ми хочемо запропонувати готову візію, яку напрацюємо разом з фахівцями різних галузей, а насамперед реставраторами та архітекторами, митцями, представниками туристичного бізнесу та місцевими громадами. Такі «дорожні карти» для об’єктів спадщини стануть частиною стратегії громади та основою для її сталого розвитку», – пояснила директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.
Крім того, у межах проєкту створять промоційні 3D-поштівки, які, завдяки мобільному додатку «Кишенькова Львівщина», можна буде переглянути у форматі доповненої реальності.
Загальний бюджет проекту «Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження» – майже два мільйони гривень, а готові візійні мапи для 16 пам’яток Львівщини мають з’явитися восени 2021 року. Наразі роботи – на початковому етапі: дослідження ситуації з обраними пам’ятками і збір та аналіз думок представників громад.