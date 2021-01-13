На Львівщині для туристів ознакували 420 кілометрів шляхів

У Львівський області впродовж трьох років розробили та ознакували 420 кілометрів шляхів активного туризму.

Про це керівниця Управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака повідомила, звітуючи про виконання "Програми розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2018-2020 роки", передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

За її словами, крім ознакування 420 кілометрів шляхів активного туризму за час дії програми, також було встановлено автомобільні туристичні щити на шляху "Львів – Сянки" до 8 об'єктів туристичної відвідуваності.

Також у партнерстві з управлінням реалізовувалися 4 грантові проєкти з промоції Львівщини як дестинації, цікавої для мандрівників, та покращення туристичної інфраструктури.

"Цьогоріч виконання програми у зв’язку зі зменшенням фінансування через пандемію коронавірусу становило 73%, а в минулі роки, 2018 і 2019, становило 98%. Загалом з обласного бюджету на реалізацію програми впродовж 3 років виділено 9 млн грн. Варто зазначити, що туристичний збір за період реалізації програми становив 46,7 млн грн", – наголосила Табака.

Вона акцентувала на трьох пріоритетних цільових ринках для промоції туризму Львівщини – внутрішній туризм, сусідні країни-партнери, а також держави, з якими Україна має чи планує запускати авіасполучення.