У Хмельницькому колишній військовий сапер Євген Гук створив єдиний в Україні музей еволюції мін, де зібрав сотні вибухових пристроїв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «Є».

«Спочатку тут була кімната «Афганської слави». Ми її створювали для того, щоб разом могли зібратися військові побратими, які пройшли Афганську війну. З часом вона перетворилася на музей. Тут є все, що стосується саперної справи. Є речі, які використовувалися або дуже рідко, або секретними підрозділами. Такі підрозділи мали свої боєприпаси, які звичайний сапер навіть не вивчав. Чому еволюція мін? Тому що ми показуємо, які були раніше міни і як вони розвивалися. Є стенди з мінами, які використовувалися до Другої світової війни, під час і після. Серед них є й рідкісна міна Т-4 зразка 1932 року», – розповів Гук.

У музеї також є окремі стенди із воєнною канцелярією, спеціальною літературою, а також зони періоду радянської доби та Афганської війни.

У Хмельницькому з’явився музей еволюції мін / Фото: видання «Є»

Поруч зі стендами встановлені колони, на яких намальовані чорні жіночі хустки із квітами, що стали символом скорботи матерів за синами, які не повернулися з війни. Там також зібрані сучасні експонати зі сходу України – відстріляні тубуси протитанкових гранатометів, знешкоджена міна, що прикрашені петриківським розписом.

Як зазначив власник колекції, серед експонатів є книга про саперну справу 1897 року, а також незвичні предмети – ручки, портсигари та навіть замкові ключі із підривником. Гук пояснив, що такі предмети дороговартісні та унікальні й мають диверсійний характер.

З часом колекціонер планує перемістити музей у просторіше приміщення, збільшити колекцію, а експонати доповнити інформаційним описом.