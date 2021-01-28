Місцеву ідентичність Дніпра показуватимуть нові туристичні об’єкти

Туристичну мапу Дніпра хочуть поповнити новими історико-культурними об’єктами й відреставрованими пам’ятками.

Про це йдеться у програмі розвитку історії міста та місцевої ідентичності "З Україною в серці" на 2021-2025 роки, яку затвердили депутати Дніпровської міської ради під час 2-ї чергової сесії, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Серед іншого у планах продовження розбудови в парках, скверах, зелених зонах міста об’єктів історико-культурного спрямування та включення їх до туристичної мапи Дніпра; створення історико-культурних центрів, парків, музеїв та інших комплексів, а також проведення робіт з консервації, реставрації, ремонту, реабілітації та музеєфікації об’єктів культурної спадщини: Новобогородицької фортеці, пам’яток археології, розташованих на території Ігренського півострова, Севастопольського парку та інших парків, зелених зон міста", – йдеться в повідомленні.

Для реалізації українських культурологічних проєктів планують залучати інвестиції.

Крім того, в місті хочуть створити й розвивати інфраструктуру екскурсійного, туристичного та сервісного обслуговування.

Виконання програми, переконані в міськраді, сприятиме збереженню та подальшому розвитку українських національних культурних традицій, історичних цінностей, українізації міського простору, забезпеченню ефективного опору іноземній антиукраїнській агресії у сфері культури.