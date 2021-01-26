Володимир-Волинський отримає туристично-інформаційний центр

У Володимирі-Волинському відкриють туристично-інформаційний центр, що опікуватиметься промоцією міста як дестинації для мандрівок Україною.

Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Володимир-Волинської міськради.

"26 січня на засіданні сесії міської ради підтримано створення комунального підприємства "Туристично-інформаційний центр Володимир-Волинської міської ради". Депутати підтримали створення підприємства, яке надаватиме туристично-екскурсійні послуги, просуватиме імідж Володимир-Волинської міської територіальної громади. В інформаційному центрі кожен зможе отримати повну інформацію щодо визначних пам’яток, цікавих локацій міста", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діяльність ТІЦ буде спрямована на інформування та консультування туристів, промоцію та рекламування принад міста, створення екскурсійних подорожей, туристичних пропозицій. Керівника центру оберуть за конкурсом.

Дискусійним стало питання про назву центру, щодо якої попередньо в соціальних мережах проводилося опитування. Було запропоновано обрати назву "ТурПоінт", проте депутати не підтримали її присвоєння.

Під час сесії затвердили статут комунального підприємства "Туристично-інформаційний центр Володимир-Волинської міської ради" та його статутний капітал.

Фото: bug.org.ua