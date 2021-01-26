Володимир-Волинський отримає туристично-інформаційний центр

Володимир-Волинський отримає туристично-інформаційний центр

Укрінформ
У Володимирі-Волинському відкриють туристично-інформаційний центр, що опікуватиметься промоцією міста як дестинації для мандрівок Україною.

Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Володимир-Волинської міськради.  

"26 січня на засіданні сесії міської ради підтримано створення комунального підприємства "Туристично-інформаційний центр Володимир-Волинської міської ради". Депутати підтримали створення підприємства, яке надаватиме туристично-екскурсійні послуги, просуватиме імідж Володимир-Волинської міської територіальної громади. В інформаційному центрі кожен зможе отримати повну інформацію щодо визначних пам’яток, цікавих локацій міста", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діяльність ТІЦ буде спрямована на інформування та консультування туристів, промоцію та рекламування принад міста, створення екскурсійних подорожей, туристичних пропозицій. Керівника центру оберуть за конкурсом.

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Дискусійним стало питання про назву центру, щодо якої попередньо в соціальних мережах проводилося опитування. Було запропоновано обрати назву "ТурПоінт", проте депутати не підтримали її присвоєння.

Під час сесії затвердили статут комунального підприємства "Туристично-інформаційний центр Володимир-Волинської міської ради" та його статутний капітал.

Фото: bug.org.ua

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