Краєзнавчий музей в Олевську поповнився новими експонатами
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Укрінформ
У краєзнавчому музеї в Олевську на Житомирщині з’явилися нові експонати, серед яких двометровий вишитий килим і старий ткацький верстат.
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директор Олевського краєзнавчого музею Анна Вжесінська.
«Після посилених карантинних заходів наш музей відновив роботу і маємо для відвідувачів нові експонати. Вчителька молодших класів Галина Вільк завжди підтримує музей і за можливості приносить нам експонати. Цього разу вона передала домоткані скатертину і наматрацник для дитячого ліжечка. Ці речі ткала її бабуся у 1950-х роках у Білорусі», – зазначила Вжесінська.
«Ткацький верстат нам передали у розібраному вигляді, а ми його склали. Цьому верстату може бути понад 100-200 років, але він у дуже гарному стані», – додала директор музею.
Фото: Анна Вжесінська