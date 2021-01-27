Краєзнавчий музей в Олевську поповнився новими експонатами

У краєзнавчому музеї в Олевську на Житомирщині з’явилися нові експонати, серед яких двометровий вишитий килим і старий ткацький верстат.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директор Олевського краєзнавчого музею Анна Вжесінська.

«Після посилених карантинних заходів наш музей відновив роботу і маємо для відвідувачів нові експонати. Вчителька молодших класів Галина Вільк завжди підтримує музей і за можливості приносить нам експонати. Цього разу вона передала домоткані скатертину і наматрацник для дитячого ліжечка. Ці речі ткала її бабуся у 1950-х роках у Білорусі», – зазначила Вжесінська.

Ще одна жителька Олевська Ольга Філімончук принесла до музею вишитий вручну у техніці хрестик кольоровий килим. Його розмір – до 1,6 метра завширшки та 2,3 метри завдовжки. Килим вишивала мама жінки. Читайте також: У миколаївському музеї вперше демонструють уламки унікальних метеоритів Крім того, із села Білокоровичі музею передали ткацький верстат.

«Ткацький верстат нам передали у розібраному вигляді, а ми його склали. Цьому верстату може бути понад 100-200 років, але він у дуже гарному стані», – додала директор музею.

Фото: Анна Вжесінська