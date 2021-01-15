У Миколаєві хочуть створити перший міський музей

У Миколаєві планують відкрити міський історико-художній музей, який опікуватиметься музеєфікацією об'єктів культурної спадщини міста.

Таку ініціативу підтримала депутатська комісія міськради, передає Укрінформ із посиланням на "Новости N".

"Комісія Миколаївської міської ради з соціально-гуманітарних питань підтримала ідею створення комунального закладу "Миколаївський міський історико-художній музей". Відповідне рішення було ухвалено на засіданні, що проходило в четвер, 14 січня", – йдеться в повідомленні.

За словами начальника управління культури міськради Юрія Любарова, створення такого музею дасть можливість вести цілеспрямовану роботу з формування історії суто міста Миколаєва, зібрати і зберегти унікальні колекції громадських музеїв, яких в місті налічується понад 20 – ольшанців, болгарської культури і т. ін. Також це дасть змогу професійно опікуватися питаннями музеєфікації об'єктів культурної спадщини – як-от вежа Шухова, городище "Дикий Сад".

Любаров зазначив, що максимальна кількість працівників, яких планують задіяти до роботи музею впродовж п'яти років, – 25. Почати планують з трьох осіб – директора, бухгалтера і наукового співробітника, які вже влітку зможуть працювати над музеєфікацією "Дикого саду", проводити екскурсії, заробляти для музею гроші, а також залучати гранти.

Водночас раніше, 12 січня, "бюджетна" комісія міськради не підтримала створення першого в Миколаєві історико-художнього музею.

"Дикий Сад" – кіммерійське місто (городище білозерської культури), розташоване недалеко від місця злиття Південного Бугу з Інгулом. Нині територія Миколаєва в Центральному районі міста, уздовж берега Інгулу, між Артилерійською, Набережною і Пушкінською вулицями.

Шуховська вежа – водонапірна вежа, зведена за проєктом інженера Володимира Шухова і вперше у світі встановлена ​​і використана в системі міського водопостачання в Миколаєві. Побудована в 1906-1907 роках. Функціонувала до 1944 року, коли її підірвали відступаючи нацистські війська. Після визволення Миколаєва вежа була успішно відновлена. Використовувалася до середини 1958 року, поки не ввели в експлуатацію Інгулецький водовід. Нині вежа має статус пам'ятника історії і культури місцевого значення.