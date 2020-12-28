Туристичні пам'ятки Миколаєва оснастили «розумними» табличками

У Миколаєві на ще 13 визначних туристичних пам'ятках з’явилися таблички з QR-кодом і шрифтом Брайля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

"У Миколаєві встановили нову партію інформаційних табличок на 13 міських пам'ятках історії та архітектури. Вони оснащені QR-кодом і NFC-чипом, просканувавши які можна дізнатися інформацію про об'єкт українською, російською та англійською мовами. Текст також продубльований шрифтом Брайля", – йдеться у повідомленні.

Розміщення табличок на найпопулярніших туристичних локаціях міста проходить у межах проєкту "Mykolaiv Smart Route", який реалізує КУ "Агенція розвитку Миколаєва" за фінансової підтримки Миколаївського глиноземного заводу.

"Ми отримали великий інтерес до проєкту з боку жителів Миколаєва та гостей міста, які приїжджають до нас на новорічні свята. За той короткий час, коли з'явилися перші три таблички, вже маємо більше 200 унікальних сканувань QR-кодів. Такі ініціативи допомагають людям краще вивчати те місто, в якому вони живуть. А також істотно полегшують життя туристам, які отримують цікаву інформацію про міські пам'ятки зручною для них мовою", – вважає менеджер з комунікацій КУ "Агенція розвитку Миколаєва" Євген Гомонюк.

Нові таблички з'явилися біля водонапірної вежі інженера Шухова, городища "Дикий сад", Турецького фонтану в яхт-клубі, Миколаївської астрономічної обсерваторії, Будинку флагманів і командирів, на будівлі театру Монте (Миколаївський академічний художній російський драматичний театр), біля воріт Адміралтейства (прохідна Миколаївського суднобудівного заводу) та інших визначних місцях Миколаєва.

Як повідомляв Укрінформ, перші туристичні таблички з QR-кодами та шрифтом Брайля в Миколаєві встановили два тижні тому – 15 грудня. Їх розмістили на Соборній площі та у сквері "Трояндовий" біля літер I LOVE MYKOLAIV.

Фото: mkrada.gov.ua