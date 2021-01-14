Франція посилює вимоги для в’їзду подорожувальників

З понеділка, 18 січня, усі особи, які прибуватимуть до Франції з країн поза ЄС, повинні мати довідку із негативним результатом тесту на коронавірус та пройти упродовж семи днів самоізоляцію.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про таке рішення уряду оголосив 14 січня прем’єр-міністр Жан Кастекс.

"Ми маємо намір значно посилити умови в’їзду до Франції та посилити прикордонний контроль", – заявив французький прем’єр.

Він уточнив, що з понеділка, 18 січня, подорожувальники до Франції із країн поза ЄС повинні мати підтвердження негативного результату PCR тесту на COVID-19, далі такі особи мають відбути семиденну ізоляцію та повторно здати тест.

Кастекс також повідомив про посилення режиму комендантської години на території країни.

"Від суботи по всій території метрополії комендантська година розпочинатиметься із 18:00 на період щонайменше 15 днів", – заявив прем’єр.

Нині комендантська година у Франції у період із 18:00 до 6:00 діє у 25 департаментах. У решті регіонів вона розпочинається о 20:00.

У Франції за останні 24 години виявлено 23 852 нових випадків інфікувань коронавірусом; 232 людини померли від COVID-19.

Від початку пандемії у березні 2020 року у країні зафіксовано 2 830 442 інфікування; стався 69 031 летальний випадок.

У країні діють карантинні обмеження, закриті ресторани і бари, заклади культури, спортивні установи.

Натомість шкільні навчальні заклади продовжують роботу із дотриманням санітарних вимог.

Фото: RFI