У Чернівцях скасували "Маланку-фест" через карантин

У Чернівцях вирішили не проводити традиційний "Маланка-фест" через посилення карантинних заходів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила засновниця фестивалю Оксана Лелюк.

"Проведення такого масштабного фестивалю, як "Маланка-фест", потребує декількамісячної підготовки та гарантії у тому, що він таки відбудеться. Бо не можна запрошувати гостей з інших країн, не знаючи, чи буде карантин, чи не буде. Тому вирішили таки скасувати проведення цьогорічного фестивалю", – сказала Лелюк.

За її словами, для збереження атмосфери фестивалю організатори підготують відеоролик. Також цьогоріч оголосили про проведення онлайн-конкурсу на найкраще фото з будь-якого року фестивалю.

"Єдиною умовою має бути локація – знімок має бути зроблений безпосередньо на фестивалі. А переможець отримає брендовану продукцію фестивалю "Маланка-фест", – додала засновниця фестивалю.

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Вже у наступні роки організатори й надалі планують проводити дводенний фестиваль і готувати колектив на виїзд в інші країни для участі в таких фестивалях.

Як повідомляв Укрінформ, цієї зими у Красноїльську Чернівецької області не планують через карантин переносити автентичну Маланку.