У Чернівцях скасували безкоштовні екскурсії містом на період локдауну

У Чернівцях з 8 по 24 січня не проводитимуть щотижневі безкоштовні екскурсії містом та театралізованого дійства із запалюванням ліхтаря на вулиці Кобилянської.

Про це у Фейсбуці повідомляє департамент розвитку Чернівецької міської ради, передає Укрінформ.

"У зв’язку з введенням так званого «зимового» локдауну, будуть скасовані безкоштовні екскурсії містом, які проводяться у Чернівцях щонеділі.

Окрім того, на період з 8 по 24 січня не проводитимуть театралізоване дійство «Світло Панської вулиці», яке відбувається у Чернівцях щосуботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці туристичні заходи планують відновити після завершення карантину.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року. Також Кабінет Міністрів подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.

Фото: Департамент розвитку Чернівецької міської ради