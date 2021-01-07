У Чернівцях скасували безкоштовні екскурсії містом на період локдауну
Про це у Фейсбуці повідомляє департамент розвитку Чернівецької міської ради, передає Укрінформ.
"У зв’язку з введенням так званого «зимового» локдауну, будуть скасовані безкоштовні екскурсії містом, які проводяться у Чернівцях щонеділі.
Окрім того, на період з 8 по 24 січня не проводитимуть театралізоване дійство «Світло Панської вулиці», яке відбувається у Чернівцях щосуботи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці туристичні заходи планують відновити після завершення карантину.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року. Також Кабінет Міністрів подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.
Фото: Департамент розвитку Чернівецької міської ради