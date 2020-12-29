Чернівецька міськрада затвердила бюджет на 2021 рік

У Чернівцях депутати міської ради прийняли проєкт бюджету на 2021 рік зі змінами та доповненнями, який на 186 мільйонів гривень менший за цьогорічний.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Увесь попередній тиждень активно обговорювалось питання бюджету. Тому ми максимально врахували пропозиції депутатів, які ви висловлювали під час обговорення та які підтримала в основному планово-бюджетна комісія, що збиралась учора. І ті питання, які набрали більшість вашої підтримки, фінуправління встигло опрацювати та хотіло б запропонувати внесення змін до запропонованого проєкту, який відповідає бюджетному законодавству та який підготовило фінуправління", - звернулася до депутатів під час обговорення проєкту бюджету начальниця фінансового управління міської ради Лівія Бамбуляк.

У запропонованому проєкті рішення пропонувалося затвердити бюджет на рівні майже 2,4 мільярди гривень, що на 186,4 млн грн менше за уточнені показники 2020 року.

Крім того, однією із головних правок, які внесли депутати у запропонований проєкт рішення, було зменшення видатків із загального та спеціального фонду на 22 мільйони гривень, збільшивши фінансову допомогу на цю суму комунальному підприємству "Чернівцітеплокомуненерго".

Депутати проголосували за кожну окрему правку до бюджету та в кінці проголосували за проєкт рішення про міський бюджет на 2021 рік. Відповідний проєкт рішення підтримали усі 29 зареєстрованих у сесійній залі депутатів.