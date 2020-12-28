Київ збільшив бюджет на медицину: які надбавки отримають лікарі і персонал

На медицину у 2021 році зі столичного бюджету виділять 6,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба столичної адміністрації.

"Ми продовжимо підтримувати медиків та за ініціативи міського голови збільшимо надбавки для них. Уже із січня наступного року лікарі отримують надбавку до зарплати в розмірі 5 тисяч гривень, середній медперсонал – 4 тисячі, молодший медичний персонал – 2 тисячі", – сказав Мондриївський.

За його словами, у бюджеті на 2021 рік передбачено понад 1,6 млрд грн на виплату надбавок працівникам медичних закладів вторинної ланки. Зокрема зміни внесені в рамках зменшення витрат на обслуговування державного боргу.

«У держбюджеті на 2021 рік не передбачена відповідна підтримка медичної галузі. Тому місто не може залишатися осторонь. Адже наш пріоритет – здоров’я киян», – наголосив Мондриївський.

Він нагадав, що з квітня цього року медичні заклади столиці перейшли на державне фінансування згідно з медичною реформою, але місто продовжить вкладати кошти в оновлення, ремонти медзакладів, у заміну застарілого обладнання.

Як повідомлялося, 24 грудня Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2021 рік з доходами в сумі майже 60,5 млрд грн, видатками – майже 57,8 млрд.