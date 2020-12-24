Київ ухвалив бюджет-2021: основні цифри

Київська міська рада ухвалила проєкт бюджету столиці на 2021 рік.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за бюджет столиці проголосували 74 депутати зі 117.

"Так, доходи бюджету заплановані в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки – майже 57,8 млрд", - сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

Найбільше прибутку отримає столиця від податку на доходи фізичних осіб – 27,6 млрд грн. Це 46 % усієї дохідної частини головного фінансового документа Києва. Місцеві податки становитимуть 13,8 млрд грн, або 23%. Трансферти – 7,5 млрд грн, - 12%.

За його словами, основним напрямком фінансування залишиться сфера освіти, на неї передбачили 24,7 млрд грн, це - 43% від запланованих видатків міського бюджету.

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"Ми гарантуємо збільшення заробітної плати освітянам. Будемо виплачувати працівникам галузі усі можливі надбавки. Ми продовжимо будівництво та реконструкцію дитячих садків і шкіл", - зауважив він.

Кличко підкреслив, що також триватиме ремонт столичних доріг та оновлення інфраструктури. На транспорт та дорожнє господарство в бюджеті Києва запланували 8,7 млрд грн - це 15% бюджету міста.

За його словами, на охорону здоров’я спрямують майже 5,7 млрд грн.

"З квітня цього року медичні заклади столиці перейшли на державне фінансування, згідно з медичною реформою. Але ми не залишаємося осторонь і продовжуємо вкладати кошти в оновлення, ремонти медзакладів, у заміну застарілого обладнання на нове і сучасне. Будемо підтримувати медиків і виплачувати їм муніципальну надбавку до зарплати", - наголосив він.

Понад 5 млрд грн у проєкті бюджету міста запланували на соціальний захист мешканців столиці. Зокрема, на сплату адресної допомоги соціально незахищеним киянам і підтримку ветеранів-захисників та їх родин. Триватимуть і соціальні програми.

Заплановано збільшення зарплати працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам.

Як повідомлялося, Київрада затвердила Програму економічного та соціального розвитку на 2021-2023 роки.