Прогнозований бюджет Києва на 2021 рік становить 59 мільярдів

Прогнозований бюджет Києва на 2021 рік становить 59 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це заявив директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік, повідомляє пресслужба столичної влади.

"На засіданні Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) презентовано проєкт бюджету міста Києва на 2021 рік. Документ готувався з урахуванням викликів і ризиків, які впливають на розвиток економіки держави і міста, спричинених пандемією COVID-19, є збалансованим за джерелами та видатками", - йдеться у повідомленні.

Так, доходи бюджету міста плануються у сумі 59,2 млрд грн і, у порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2020 рік, доходи зростуть на 1,3% (755,2 млн грн).

Видатки бюджету міста Києва на 2021 рік плануються в обсязі 56,6 млрд грн. Також проєктом передбачено погашення зобов’язань за зовнішніми та внутрішніми запозиченнями у сумі 2,7 млрд грн.

За його словами, проєктом бюджету на 2021 рік передбачено зростання соціальних стандартів з урахуванням зміни мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Зокрема, фонд оплати праці працівників бюджетної сфери та комунального сектору збільшується на 26,3%.

«Зокрема, у структурі бюджету збільшується доля видатків на соціально-культурну сферу. Так, видатки на освіту складають 43% і плануються у сумі 24,1 млрд грн, або більше на 3,2 млрд грн, ніж у цьому році. Місто продовжує практику підтримки делегованих державою повноважень в частині загальної середньої освіти, добюджетовуючи видатки на заробітну плату педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету. Проєктом бюджету міста Києва передбачено збільшення фонду оплати праці цієї категорії працівників на суму 2,6 млрд грн», – зазначив Репік.

Він додав, що в умовах негативних факторів (військовий конфлікт, пандемія тощо), що впливають на економічний стан країни, важливою є підтримка малозахищених верств населення міста Києва. Тож у проєкті бюджету міста Києва на 2021 рік на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» пропонується спрямувати 4,5 млрд грн.

На комунальне господарство на наступний рік плануються видатки в обсязі 1,5 млрд грн. На розвиток інфраструктури міста передбачено більше ніж 10 млрд грн.

Також на будівництво та реконструкцію об’єктів планується 3,4 млрд грн. За рахунок цього ресурсу планується продовжити будівництво лінії метрополітену на житловий масив Виноградар, Подільського мостового переходу, технічне переоснащення СП «Завод «Енергія», будівництво та реконструкцію дошкільних та загальноосвітніх закладів.