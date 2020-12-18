Медикам збережуть 300% надбавки в COVID-пакетах — Шмигаль

Кабінет міністрів планує зберегти 300% надбавки медичним працівникам у COVID-пакетах.

Як передає Укрінформ, про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Стосовно зростання заробітних плат медиків. Звичайно ж на медицину закладено на 30 млрд більше, ніж було минулого року (2020 рік — ред.) і на 65 млрд більше, ніж позаминулого року (2019 — ред.). Це дає змогу спрямовувати більші кошти на підняття зарплат медичним працівникам. Ми плануємо збереження у відповідних пакетах надання медичних послуг необхідної кількості грошей для здійснення 300-відсоткових доплат тим медикам, які борються безпосередньо з ковідом у визначених Міністерством охорони здоров’я лікарнях, які покликані боротися з COVID-19”, - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в бюджеті на 2021 рік на медичну сферу передбачено 159 млрд грн.