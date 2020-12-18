У деяких регіонах заповнені понад 65% COVID-ліжок - Степанов

В Україні заповнено 41% COVID-ліжок, в окремих регіонах більше 65%.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ситуація різна в залежності по регіону. Наприклад, у нас загальний відсоток заповненості ліжок на сьогоднішній ранок складає 41,7%, при цьому в нас є регіони, наприклад, Миколаївська область, де заповненість ліжок більше ніж 65%, - 65,4%. Тому ще раз наголошую: для нас дуже важливо, щоб всі українці дотримувалися правил безпеки, які встановлені в нашій країни", - сказав Степанов.

Він також поінформував, що за добу було госпіталізовано 2 904 пацієнти з COVID-19, виписано з лікарень 2747 людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 грудня в Україні зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії лабораторно підтверджено 944 381 випадок COVID-19.