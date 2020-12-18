В Україні понад 58% COVID-ліжок підключені до кисню - МОЗ

В українських лікарнях до подачі кисню підключено 58,6% ліжок, відведених під лікування хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Наразі в закладах охорони здоров'я у нас 63 680 ліжок, відведених під лікування COVID-19, з них 37 308 ліжок, які забезпечені або централізованою подачею кисню, або біля ліжка є кисневий концентратор. Загальний показник забезпеченості становить 58,6%. Вільних ліжок з киснем у нас на сьогоднішній ранок 22 016 по всій країні”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 944 381 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.