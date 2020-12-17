Україна перебуває на «плато» COVID-захворюваності - Шмигаль

Україна перебуває на "плато" захворюваності на COVID-19 і це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-заходу «Україна та світ у 2021», організованому НВ, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Вважаю, що на сьогодні ми справляємося, ми сьогодні маємо "плато" (стабільний рівень - ред). Це дає нам змогу завершити рік", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що у січні з 8 до 24 числа включно в Україні буде локдаун, але у "лайтовій" версії, порівняно з весняним локдауном.

Також Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних обмежень.

Крім того, глава уряду зауважив, що найближчого тижня в Україні затвердять Національний план вакцинування.

"У найближчий тиждень ми будемо його затверджувати. Ми розуміємо, як ми будемо проводити вакцинацію. Ми розуміємо, кого ми будемо вакцинувати першими і вже зараз ми практично розуміємо, коли будемо починати ці речі", - сказав Шмигаль.

Він додав, що у першу чергу мають намір вакцинувати медиків, військових, освітян та людей похилого віку. Прем’єр додав, що вакцинування є добровільним і кожен зможе забезпечити собі такі речі на комерційній основі. Окрім тих, хто отримає вакцину від держави в обов’язковому порядку.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини від COVID-19, якої вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

Глава МОЗ Максим Степанов 17 грудня заявив, що Міністерство охорони здоров'я вже закінчує розробку Національного плану вакцинації населення України проти COVID-19.

В Україні станом на 17 грудня підтверджено 931 751 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 047.